Туристы устраивают свалки в зонах памятников природы на Русском острове.

Краевая администрация сообщила о включении в реестр особо охраняемых природных территорий двух геологических разрезов на Русском острове – Анизийском и Тобизинском. Вместе с разрезом Чернышевским они составляют единую линию побережья от мыса Житкова до бухты Чернышева, в которой действует особый экологический режим. Однако туристов подобные мелочи не останавливают – незаконные свалки растут на популярных пляжах острова, - сообщает "Вести: Приморье" на vdk_news.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края разработал положения об охранных зонах памятников природы «Геологический разрез Тобизинский» и «Геологический разрез Анизийский», расположенных на острове Русский. По информации специалистов, охраняемые геологические образования представляют собой, в первую очередь, научную ценность в области геологии и палеонтологии.

Новые памятники природы вместе с третьим разрезом, Чернышевским, теперь представляют единую линию особого режима – от мыса Каразина в районе полуострова Житкова до бухты Чернышева.

«Положения регламентируют режим особой охраны, а также использования земельных участков, расположенных в границах охранной зоны», – отметили в ведомстве.

В границах охранных зон геологических памятников природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, добыча полезных ископаемых, взрывные работы, выжигание растительности, размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора. Нарушение установленного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. На юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]