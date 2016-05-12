В «Путешествие по грезам» отправились приморские дети. Видеорепортаж Елены Штылиной
Впервые на сцену Приморского театра молодежи вместе с обычными ребятами вышли дети с особенностями развития. Инклюзивная детская студия «Во имя добра» представила на суд зрителей свой первый спектакль. Маленькие артисты пригласили всех желающих окунуться в их необычный мир и отправиться в «Путешествие по грезам».
Этот необычный спектакль и правда похож на праздник, где торжествуют добро, милосердие, исчезают границы. Бок о бок с профессиональными актерами на сцене дети: непосредственные, талантливые и очень разные по возрасту и состоянию здоровья. Каждый маленький артист играет свою первую, особенную роль!
Лиза Мерзликина и Ярослава Константинова, участники проекта:
- Здесь мы играем самих себя — детей!
- Нам нравится, потому что много зрителей, много аплодисментов!
В «Путешествие по грезам», так называется постановка студии «Во имя добра», его воспитанники отправились в начале этого года. Психологи и педагоги, обучая ребят сценическому мастерству, и сами учились постигать их удивительный внутренний мир!
Валерия Костина, руководитель проекта: «У нас в театральной студии 15 детей, из них больше половины имеют ограничения по здоровью. Это синдром Дауна, аутизм, задержка развития…»
По-домашнему уютная атмосфера на сцене — часть работы по адаптации детей с особенностями здоровья. Не случайно вместо театральных костюмов все они в удобных ярких пижамах: играют, поют, танцуют! При этом и зрителей заряжают невероятными эмоциями!
Геннадий Антропов, организатор проекта: «Очень хорошо сработали актеры, профессионально. У них такой подход к детям — с любовью! А дети ведь это чувствуют!»
Этот уникальный для Приморья проект уже получил государственную поддержку в качестве президентского гранта по конкурсу всероссийской организации «Союз женщин России». Эмоции и чувства, которыми пропитан театр — мощный толчок к развитию. Ведь здесь особенные дети чувствуют себя нужными обществу, в котором есть место для всех!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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