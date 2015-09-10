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В Приморье спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего в районе перевала Сихотэ-Алинь

В Приморье спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего в районе перевала Сихотэ-Алинь

Фото: google.ru

Житель Приморья 1954 года рождения 23 сентября ушел в лесной массив в районе перевала Сихотэ-Алинь (90 км от населённого пункта Терней) для сбора ягод и к назначенному времени к автомобилю не вышел.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицейскими результата не дал.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 24 сентября родственники обратились за помощью к спасателям. 25 сентября в 13.30 для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» ДВРПСО МЧС России.

26 сентября с 09.00 до 18.00 осмотрено 4 км территории вдоль ручья Лагерный. Поиск результата не дал и будет продолжен 27 сентября.

К поиску привлечено 15 человек, 4 единицы техники и 1 плавательное средство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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