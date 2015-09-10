В Приморье спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего в районе перевала Сихотэ-Алинь
Житель Приморья 1954 года рождения 23 сентября ушел в лесной массив в районе перевала Сихотэ-Алинь (90 км от населённого пункта Терней) для сбора ягод и к назначенному времени к автомобилю не вышел.
Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицейскими результата не дал.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 24 сентября родственники обратились за помощью к спасателям. 25 сентября в 13.30 для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» ДВРПСО МЧС России.
26 сентября с 09.00 до 18.00 осмотрено 4 км территории вдоль ручья Лагерный. Поиск результата не дал и будет продолжен 27 сентября.
К поиску привлечено 15 человек, 4 единицы техники и 1 плавательное средство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.09.2017 В Приморье мужчина пошел в лес по ягоды и пропал
-
21.09.2017 В Приморье спасатели ведут поиск пропавшего в Дальнегорском районе мужчины
-
08.05.2017 В Приморье спасатели ищут пропавшего в лесу мужчину
-
28.05.2017 В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника
-
11.09.2017 В Приморье спасатели ищут пропавшего аквалангиста
-
10.09.2015 В Приморье спасатели нашли потерявшегося грибника
Добавить комментарий