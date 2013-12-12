Из-за ливневки на дороге во Владивостоке девушка попала в больницу
На объездной дороге по улице Днепровской во Владивостоке автомашина Mitsubishi Pajero Mini попала колесом в ливневку, после чего ее развернуло и она выскочила на встречку, где произошло столкновение с грузовиком. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, за рулем Pajero находилась девушка, ее доставили в больницу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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