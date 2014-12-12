Во Владивостоке перед судом предстанет участник ОПГ автомошенников

Во Владивостоке ликвидирована ОПГ, участники которой долгое время занимались грабежами и разбоем, промышляли мошенничеством. Жертвами преступников становились приезжие во Владивосток из других регионов страны с целью приобретения автотранспорта, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сейчас во Владивостоке перед судом предстанет один из участников данной ОПГ. Трое его сообщников уже осуждены.

Преступники тщательно планировали все преступления. У каждого из участников группы была своя роль и четкая схема действий. Так, в районе авторынка «Зеленый угол» они выбирали среди потенциальных покупателей иногородних, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом или угрожая и избивая людей, похищали деньги. Всего от действий ОПГ пострадали 13 человек. Общая сумма похищенных денег превысила 3 млн рублей.

Следователи доказали причастность троих фигурантов к серии преступлений из 5 разбойных нападений, совершенных группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, совершенных в крупном и особо крупном размерах (ст. 162 УК РФ) и мошенничествам, совершенным в крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Каждый из фигурантов по приговору суда получил от 10 до 12 лет в исправительной колонии строго режима.

Четвертый участник группы этапирован в СИЗО города Владивостока из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывал наказание за другие преступления. В настоящее время возбужденное в отношении него уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Владивостока.

Гражданам, потерпевшим в результате противоправной деятельности участников группы, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю предлагают обращаться по телефонам: 8 (423) 221-49-25, 221-49-28, 221-49-18, либо в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю 8(423) 249-04-91.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]