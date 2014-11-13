В Краевом перинатальном центре перевыполнили план по выписке новорожденных. Впервые в Приморье здесь родились сразу пятеро малышей у одной мамы. 26 сентября великолепную пятерку, наконец, выписали домой. Вместе с родственниками поздравить счастливую семью отправилась и наша съемочная группа.

Торжественный момент. Врачи и родители выносят на руках славную пятерку. И сразу же — первое официальное мероприятие в жизни малышей!

- Четыре сыночка и лапочка дочка! Пополнение семейства, у вас прибавилось, это замечательно. Позвольте вам вручить свидетельства о рождении на всех ваших детей!

Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса. Так назвали малышей. Они родились еще 22 августа весом не более 2 кг каждый. Подрасти и окрепнуть им помогли врачи Краевого перинатального центра. В день рождения первой в Приморье пятерни на дежурство заступили усиленными бригадами врачей.

Татьяна Курлеева, главный врач Приморского краевого перинатального центра, врач высшей квалификационной категории: «Бригада акушеров-гинекологов показала высокий профессионализм. Дети извлекались из живота мамы каждую минуту. На каждого малыша — по специалисту. В процессе выхаживания я приняла решение, чтобы в палате обязательно находился супруг, который все 35 дней был со своей женой и помогал».

Теперь семью Меркуловых ждет внушительная соцподдержка: выплата материнского капитала, ежемесячные пособия на детей, но самое главное — появится возможность улучшить жилищные условия. Но это все впереди, а пока счастливые родители благодарят врачей.

Анастасия Меркулова, мама пятерых детей: «Самое страшное переживание было — доносить. Я помню только, что ходила и плакала от счастья. Переезжать будем в Находку. Врачам, конечно, огромное спасибо!»

Александр Меркулов, отец пятерых детей: «Ждали четверых мальчиков, и УЗИ показывало, что мальчики. Будем воспитывать, расти и наедать щеки будем. Если родители счастливцы, то и дети тоже!»

Перинатальный центр был построен три года назад по поручению президента России. Скоро здесь появится отделение диагностики молекулярно-генетических изменений, что позволит на ранней стадии выявлять мутации генов. Пока же специалисты оказывают высокотехнологичную помощь беременным женщинам и семьям, планирующим детей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]