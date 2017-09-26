Жители Находки обнаружили в море недалеко от пляжа тушу мертвого кита
Жители Находки обнаружили в море недалеко от пляжа тушу мертвого кита, причина гибели которого неизвестна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Горожане в соцсетях разместили фото и видеоролики, на которых видно мертвого кита, который находится в море в нескольких метрах от берега. Это, как предполагают пользователи, кит Минке.
Возможно, мертвого кита волнами прибило к берегу.
В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора пока не комментируют ситуацию.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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