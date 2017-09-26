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Жители Находки обнаружили в море недалеко от пляжа тушу мертвого кита

Жители Находки обнаружили в море недалеко от пляжа тушу мертвого кита

Жители Находки обнаружили в море недалеко от пляжа тушу мертвого кита, причина гибели которого неизвестна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Горожане в соцсетях разместили фото и видеоролики, на которых видно мертвого кита, который находится в море в нескольких метрах от берега. Это, как предполагают пользователи, кит Минке.

Возможно, мертвого кита волнами прибило к берегу. 

В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора пока не комментируют ситуацию.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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