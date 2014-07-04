Неизвестные разрушили арку на главной видовой площадке Владивостока

Памятник дружбы Владивостока и Сан-Диего, который был установлен на видовой площадке недалеко от памятника Кириллу и Мефодию, оказался разрушен. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА PrimaMedia, уничтожена арка в виде двух волн, которую спроектировали почетные профессора ДВГТУ. Памятник установлен на территории, принадлежащей Дальневосточному федеральному университету.

Отметим, что памятник, получивший имя "Земля и душа Владивостока", был создан в 1994 году российскими и американскими студентами. Спроектировали его почетные профессора ДВГТУ Д. Хаббел и М. Матанович. Сам памятник представляет собой трехъярусную пространственную композицию с каменными лестницами, амфитиатром и двумя волнами, устремленными друг к другу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]