Анонс на 28 сентября
28 сентября с 11.00 до 12.00 во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях.
28 сентября в 10.00 во Владивостоке (Военное шоссе. 15А) состоится монтаж и установка на постамент в депо мотор-вагонной секци первого во Владивостоке электропоезда ЭР-2 (выпуск 1968 года), в рамках празднования 120-летия ДВЖД и 180-летия Российских железных дорог.
28 сентября в 14.00 в ДВФУ (корпус В, «Синий» зал) — торжественное собрание, посвященное 55-летию непрерывного востоковедного образования на Дальнем Востоке. На праздничную встречу приглашены выпускники-востоковеды разных лет, ветераны высшей школы, преподаватели, студенты, дипломаты и работодатели.
28 сентября в 14.00 в Медицинском центре ДВФУ (галерея) — открытие персональной выставки фотографики Егора Шунга «Танец нежности и страсти». Выставка станет частью программы арт-терапии для пациентов Медицинского и Реабилитационного центров ДВФУ, которая помогает улучшить эмоциональное состояние больных и ускорить их выздоровление.
28 сентября с 12.00 до 13.00 на сайте primorsky.ru — онлайн-конференция «Скажи гриппу нет!» с участием – заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елены Аббасовой, заведующей краевым центром вакцинопрофилактики Евгении Воробьевой и начальника отдела организации помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Елены Ибрагимовой.
28 сентября в 12.00 в Приморской государственной картинной галерее будет представлен каталог выставки «Неизвестный Эрмитаж» (Владивосток-Хабаровск), которая проходила в юбилейный год Эрмитажа и Приморской государственной картинной галереи.
28 сентября на очередном заседании межведомственной комиссии по охране труда Владивостокского городского округа состоится торжественное награждение победителей конкурса по организации работ по охране труда и социальному партнерству.
28 сентября - День работника атомной промышленности в России.
28 сентября - Всемирный день моря.
28 сентября - День Деловой книги в России.
28 сентября - День генерального директора в России.
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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