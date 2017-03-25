Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:52
  0

На выходных в Приморье потеплеет и пройдут дожди

На выходных в Приморье потеплеет и пройдут дожди

В выходные дни погода в Приморском крае будет переменчивой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 30 сентября, атмосферное давление будет расти, ожидается солнечная и без осадков погода. Температурный фон ночью составит −5…+8 °С, днем +10…+23 °С.

Но уже в ночь на воскресенье, 1 октября, синоптическая ситуация изменится. Атмосферное давление начнет медленно падать, увеличится облачность и с запада к краю подойдут атмосферные фронты, но обойдется без осадков. Ночью станет на 2–6 градусов теплее, чем накануне. А днем атмосферный фронт, смещаясь над Приморьем, вызовет дожди. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.

Во Владивостоке в субботу ожидается небольшая облачность и без осадков. В воскресенье облачность увеличится, днем не исключен небольшой дождь. Ночью в субботу температура воздуха составит +8…+10 °С, в воскресенье на 4–5 градусов выше. Дневные температуры в пределах +16…+19 °С.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря