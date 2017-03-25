На выходных в Приморье потеплеет и пройдут дожди
В выходные дни погода в Приморском крае будет переменчивой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В субботу, 30 сентября, атмосферное давление будет расти, ожидается солнечная и без осадков погода. Температурный фон ночью составит −5…+8 °С, днем +10…+23 °С.
Но уже в ночь на воскресенье, 1 октября, синоптическая ситуация изменится. Атмосферное давление начнет медленно падать, увеличится облачность и с запада к краю подойдут атмосферные фронты, но обойдется без осадков. Ночью станет на 2–6 градусов теплее, чем накануне. А днем атмосферный фронт, смещаясь над Приморьем, вызовет дожди. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.
Во Владивостоке в субботу ожидается небольшая облачность и без осадков. В воскресенье облачность увеличится, днем не исключен небольшой дождь. Ночью в субботу температура воздуха составит +8…+10 °С, в воскресенье на 4–5 градусов выше. Дневные температуры в пределах +16…+19 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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