В Приморье мужчина сошел с поезда и пропал
Картунов Владимир Сергеевич, 22.08.1985 г.р., пропал в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal_primoriya, мужчина 22 августа вышел с поезда на станции г.Дальнереченск и до настоящего времени его местоположение не известно.
У Владимира возможна частичная потеря памяти.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Картунова, просьба сообщить в полицию.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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