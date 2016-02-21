Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:58
  0

В Приморье мужчина сошел с поезда и пропал

В Приморье мужчина сошел с поезда и пропал

Фото: kriminal_primori

Картунов Владимир Сергеевич, 22.08.1985 г.р., пропал в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal_primoriya, мужчина 22 августа вышел с поезда на станции г.Дальнереченск и до настоящего времени его местоположение не известно.

У Владимира возможна частичная потеря памяти.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Картунова, просьба сообщить в полицию.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря