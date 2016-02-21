В Приморье мужчина сошел с поезда и пропал

Картунов Владимир Сергеевич, 22.08.1985 г.р., пропал в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal_primoriya, мужчина 22 августа вышел с поезда на станции г.Дальнереченск и до настоящего времени его местоположение не известно.

У Владимира возможна частичная потеря памяти.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Картунова, просьба сообщить в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]