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Свежие приморские овощи останутся на прилавках края

Свежие приморские овощи останутся на прилавках края

Фото: GreenTalk.ru

Более 500 работников тепличных хозяйств Приморья не останутся без работы, а жители края — без свежей местной зелени и овощей. 26 сентября «ДЭМ-Лазурное КСП» и ФГУП «Дальневосточное» находились под угрозой потери урожаев и ухода с рынка из-за долгов перед энергетиками и отказа «ДГК» поставлять тепло в долг. Но сегодня в «ДЭМ-Лазурное КСП» тепло уже поступило, ФГУП «Дальневосточное» ждет его к концу недели. 

Руководство обоих предприятий обратилось за помощью к краевой власти и в Законодательное собрание Приморья. В итоге, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края, вопрос удалось решить путем реструктуризации долгов. Тепло экстренно подключили и сохранили урожаи.

Следующий шаг — решение вопроса высоких тарифов на электроэнергию.  Вопрос тарификации руководители тепличных хозяйств обсуждали 26 сентября на встрече с вице-губернатором Приморья Денисом Бочкаревым и директором департамента сельского хозяйства и продовольствия краевой администрации Алексеем Тараном. 28 сентября этот вопрос будет подниматься на встрече с председателем ЗС ПК Александром Роликом. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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