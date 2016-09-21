Свежие приморские овощи останутся на прилавках края

Более 500 работников тепличных хозяйств Приморья не останутся без работы, а жители края — без свежей местной зелени и овощей. 26 сентября «ДЭМ-Лазурное КСП» и ФГУП «Дальневосточное» находились под угрозой потери урожаев и ухода с рынка из-за долгов перед энергетиками и отказа «ДГК» поставлять тепло в долг. Но сегодня в «ДЭМ-Лазурное КСП» тепло уже поступило, ФГУП «Дальневосточное» ждет его к концу недели.

Руководство обоих предприятий обратилось за помощью к краевой власти и в Законодательное собрание Приморья. В итоге, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края, вопрос удалось решить путем реструктуризации долгов. Тепло экстренно подключили и сохранили урожаи.

Следующий шаг — решение вопроса высоких тарифов на электроэнергию. Вопрос тарификации руководители тепличных хозяйств обсуждали 26 сентября на встрече с вице-губернатором Приморья Денисом Бочкаревым и директором департамента сельского хозяйства и продовольствия краевой администрации Алексеем Тараном. 28 сентября этот вопрос будет подниматься на встрече с председателем ЗС ПК Александром Роликом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]