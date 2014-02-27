Несанкционированные земляные работы оставили без света п. Лучегорск

В п. Лучегорск при выполнении несанкционированных земляных работ были повреждены сразу две кабельные линии электропередачи – основная и резервная. В результате без света остались несколько тысяч жителей поселка и студия Лучегорского телевидения.

При бурении котлована 26 сентября рабочие повредили два электрических кабеля — основной и резервный, к которым подключен второй микрорайон Лучегорска. Работы проводились без согласования с сетевой организацией. Виновники с места происшествия скрылись. На место происшествия была вызвана полиция.

Поиск места повреждения, организация и выполнение аварийно-восстановительных работ на кабельной ЛЭП заняли почти 7 часов. Приморскому филиалу ДРСК причинен материальный ущерб, точную сумму сейчас подсчитывают. Пострадали и потребители, которые из-за халатности рабочих около 7 часов в вечернее время были вынуждены провести без электроэнергии. Вечером и ночью температура воздуха в северной части Приморья уже опускается ниже 10 градусов. Пока централизованного отопления нет, многие жители используют электрообогреватели. Подобные происшествия особенно в период низких температур серьезно угрожают качеству предоставления коммунальной услуги населению, отмечают в пресс-службе филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК».

Сейчас расследованием повреждения кабельных линий в п. Лучегорск занимается полиция, энергетики готовят обращение в прокуратуру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]