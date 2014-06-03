Приморские гребцы на «драконах» закрыли летний сезон. Краевые соревнования прошли в посёлке Лозовом. В ежегодных осенних стартах приняли участие команды из Владивостока, Партизанска и Находки. Кто стал победителем?

На акватории озера Тёплого — настоящие водные баталии. Экипажи гребцов соревнуются в мужском, женском, смешанном и юношеском классах в спринте на 200 метров. Для самых выносливых дополнительно сделали двухкилометровую дистанцию.

Максим Назаренко, участник соревнований, капитан мужской команды ВМТП (г. Владивосток): «Гребля на «драконах» привлекает своей зрелищностью, своей атмосферой соревнований, потому что собирается большое количество единомышленников, порядка 300 участников. Очень приятно видеть, что в нашем крае столько людей интересуются греблей».

В этом году погода выдалась особенно жаркой, почти такой же, как и накал борьбы. В женском финале чемпиона пришлось определять по фотофинишу. В итоге главные награды достались команде «Рыба моей мечты». Для спортсменок это вторая подряд крупная победа.

Александра Червяткина, участница соревнований, капитан женской команды «Рыба моей мечты» (г. Владивосток): «Для нас это было непросто. Мы до конца не знали, кто будет первым, равные команды, все четыре финалиста пришли практически в одно время, и до самого последнего сохранялась интрига».

В следующем году исполнится 20 лет, как гребля на лодках «дракон» появилась в России из Поднебесной, и родоначальником этого вида спорта в нашей стране является Приморский край. За это время приморцы смогли добиться высоких результатов.

Владимир Шувалов, главный судья соревнований, судья всероссийской категории: «Наша взрослая команда «Тигры Владивостока» выступала на мировых первенствах, девочки наши прекрасно выступали, продолжили традицию, стали многократными чемпионами мира и Европы, и это очень приятно!»

Победителям и призерам вручили заслуженные награды. В следующий раз приморские гребцы соберутся на озере Тёплом в мае будущего года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]