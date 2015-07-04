Мертвый кит: Находке грозит экологическая катастрофа?

Мертвого кита обнаружили в акватории Находки. Туша животного до сих пор находится недалеко от популярного пляжа. Заметили необычную находку местные сап-сёрферы, которые максимально приблизились к киту и даже сфотографировали его. Сейчас по фотографиям специалисты института биологии моря выяснили, что это кит-полосатик. Краснокнижное млекопитающее, предположительно, погибло по биологическим причинам, но если не ликвидировать тушу, то, утверждают ученые, через некоторое время может произойти настоящая экологическая катастрофа.

Константин Дроздов, кандидат биологических наук, директор экологической организации «Зеленый крест»: «После гибели начинается размножение бактерий, то есть огромное тело кита надувается, тело очень твердое, поэтому сила газа, который раздувает его, очень сильная. И в тот момент, когда стенки не выдерживают, это приводит к взрыву. Какие это последствия? Если кит в непосредственной близости от населенного пункта — то это и повреждение людей».

Транспортировкой и ликвидацией туши займется Тихоокеанское морское управление. Ситуация уже взята на контроль, однако более подробной информацией в управлении еще не дают.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]