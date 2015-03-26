Следствие: При строительстве домов в районе «Радужный» допущены грубейшие нарушения
Приморское следствие возбудило уголовное дело по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на подполковника юстиции Аврору Римскую, две строительные компании при реализации проекта по строительству 6 многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в городе Уссурийске допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил.
Руководство компаний, чтобы максимально снизить затраты и извлечь наибольшую прибыль, использовало в строительстве бывшие в употреблении фундаментные блоки и плиты перекрытия, а также дефективные плиты перекрытия. Из-за использования таких материалов здания могут обрушиться.
Стоить отметить, строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.
Преступление выявлено прокуратурой Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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