Следствие: При строительстве домов в районе «Радужный» допущены грубейшие нарушения

Приморское следствие возбудило уголовное дело по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на подполковника юстиции Аврору Римскую, две строительные компании при реализации проекта по строительству 6 многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в городе Уссурийске допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил.

Руководство компаний, чтобы максимально снизить затраты и извлечь наибольшую прибыль, использовало в строительстве бывшие в употреблении фундаментные блоки и плиты перекрытия, а также дефективные плиты перекрытия. Из-за использования таких материалов здания могут обрушиться.

Стоить отметить, строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Преступление выявлено прокуратурой Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]