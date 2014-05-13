Почти 60 миллионов рублей направлено из бюджета Приморья на компенсации за детский отдых

Родители в Приморье могут получить компенсацию за отдых детей в оздоровительных лагерях в размере до 50% стоимости путевки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, уже 56,5 миллионов рублей из краевого бюджета направлено на возмещение части затрат родителей на детский отдых в период летней оздоровительной кампании. В том числе более 230 тысяч рублей компенсировано за детский отдых в санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях, более 820 тысяч рублей – за пребывание ребят в дневных лагерях.

Компенсацию можно получить один раз в год за путевку для ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.

Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 тысяч рублей, на одного ребенка в год в семье с доходом ниже величины прожиточного минимума, и 50% стоимости путевки, но не более восьми тысяч рублей, – на одного ребенка в год в семье с доходом выше величины прожиточного минимума.

Чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить в муниципальное управление образования заявление, копии свидетельства о рождении ребенка либо копии паспорта ребенка, оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха, а также оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки. Кроме того, подать документы можно через МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]