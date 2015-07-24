Запрещенные предметы пытались перебросить заключенным в СИЗО-1 Владивостока
Благодаря профессиональным действиям сотрудников СИЗО-1, лица, содержащиеся в следственном изоляторе, не смогли получить сотовые телефоны, сим-карты и спиртосодержащую жидкость.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, в результате оперативных действий сотрудников СИЗО-1 глубокой ночью была предотвращена очередная попытка переброса на режимную территорию запрещенных предметов. Был изъят полиэтиленовый сверток, в котором находилось три сотовых телефона различных марок и комплектующие к ним, шесть сим-карт и три пластиковых бутылки емкостью по 0,5л каждая со спиртосодержащей жидкостью.
Все изъятые предметы и вещества переданы сотрудникам полиции. Проводится проверка.
Напомним, что средства мобильной связи и комплектующие к ним, спиртосодержащие напитки, наркотические вещества являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой уголовную или административную ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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