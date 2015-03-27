У завотделением профосмотров Находкинской горбольницы изъят миллион рублей и 40 тысяч долларов США
Следствие возбудило уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на подполковника юстиции Аврору Римскую, с июля по сентябрь 2017 года подозреваемая организовывала выписку фиктивных медосмотров за деньги без осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс. рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.
В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства подозреваемой, где изъяты денежные средства в размере миллион рублей и 40 тысяч долларов США.
В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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