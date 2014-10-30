В Приморье простились с погибшим в Сирии генерал-лейтенантом Валерием Асаповым
Командующего 5-ой Краснознаменной армией генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии в результате минометного обстрела боевиками, похоронят в среду, 27 сентября, на военном мемориальном кладбище в Москве. В церемонии прощания примут участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.
27 сентября на аллее Славы на территории штаба 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии в Уссурийске прошел митинг, посвященный памяти генерал-лейтенанта Валерия Асапова. После торжественного построения к мемориальной доске, на которой установили его фотографию и зажгли свечи, возложили траурную гирлянду. Сотни людей со всего Приморья почтили память боевого генерала минутой молчания. После прозвучал оружейный салют. Также сегодня в Уссурийске в храмах при 5-ой Армии и Покрова Пресвятой Богородицы прошли траурные литургии памяти Валерия Асапова.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, командующий 5-ой Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в субботу, 23 сентября, в результате минометного обстрела боевиками в Сирийской Арабской республике. В момент попадания снаряда он находился на командном пункте, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. За боевые заслуги Валерий Григорьевич посмертно представлен к государственной награде.
Валерий Асапов возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа с августа 2016 года. В 2013 году Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил офицеру орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он удостоен различных боевых наград, в числе которых орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени и медаль «За боевые заслуги».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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