Еще 100 саженцев пихты и корейской сосны высадят в Приморье

Приморье присоединится к всероссийской экологической акции «Живи лес» в субботу, 30 сентября. Принять участие в мероприятии, приуроченном к Году экологии в России, могут все желающие.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте лесного хозяйства, только во Владивостоке и Артеме запланировано высадить около 100 саженцев пихты и корейской сосны.

«Мы планируем украсить аллеи муниципальных школ во Владивостоке в Артеме. В акции примут участи учащиеся и их родители, преподаватели, а также жители близлежащих домов. Также предлагаем всем жителям края провести аналогичные субботники у себя во дворе», – рассказали специалисты.

Всего же по краю в рамках акции пройдут посадки молодого леса на землях лесного фонда, в населенных пунктах, а также очистка лесов от мусора. Кроме того, пройдут занятия со школьниками, лекции и выставки, посвященные сохранению российских лесов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]