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Из Арсеньевского КПЗ сбежал заключенный

Из Арсеньевского КПЗ сбежал заключенный

Фото: vl_crime

Сегодня, 27 сентября, из Арсеньевского КПЗ сбежал заключенный. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на vl_crime.

Подробности выясняются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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