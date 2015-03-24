Из Арсеньевского КПЗ сбежал заключенный
Сегодня, 27 сентября, из Арсеньевского КПЗ сбежал заключенный. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на vl_crime.
Подробности выясняются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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