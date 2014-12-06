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Резидентам ТОР и СПВ продлят льготы до 10 лет

Резидентам ТОР и СПВ продлят льготы до 10 лет

Фото: Коммерсант

Соответствующее поручение дал Правительству РФ Президент России Владимир Путин по результатам рабочей поездки на Дальний Восток.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся с 5 по 8 сентября 2017 года. Согласно документу, Правительство РФ должно внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Рассчитывать на предоставление пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование смогут инвесторы, получившие статус резидента ТОР и СПВ и открывшие новое производство до 31 декабря 2025 года.

Отметим, изменения должны быть внесены в законодательство до конца текущего года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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