Резидентам ТОР и СПВ продлят льготы до 10 лет
Соответствующее поручение дал Правительству РФ Президент России Владимир Путин по результатам рабочей поездки на Дальний Восток.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся с 5 по 8 сентября 2017 года. Согласно документу, Правительство РФ должно внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Рассчитывать на предоставление пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование смогут инвесторы, получившие статус резидента ТОР и СПВ и открывшие новое производство до 31 декабря 2025 года.
Отметим, изменения должны быть внесены в законодательство до конца текущего года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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