В Приморье в пятницу возможен мокрый снег

В ночь на среду над Приморьем смещался фронтальный раздел. В первой половине дня он задержался на восточном побережье, где прошли небольшие дожди. Днём под опекой антициклона в крае преобладала малооблачная погода без осадков. На край вторглась холодная воздушная масса, и не смотря на яркое солнце, дневные температуры понизились на 6–11 градусов, основной фон составил +14…+19 °C, на побережье похолодало на 2–4 градуса. Ночью под влиянием гребня антициклона и при отсутствии облаков воздух остыл до отрицательных значений, +1…−5 °C. И только на побережье было теплее, +3…+9 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, 28 сентября днём гребень антициклона сместится южнее, и будет определять погоду в Японском море, а к Приморью с запада подойдёт очередной атмосферный фронт. Во второй половине дня над краем увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон в пределах +8…+17 °C.

Во Владивостоке в первой половине дня сохранится малооблачная погода, воздух прогреется до +14…+17 °C. К вечеру увеличится облачность, не исключен небольшой дождь.

29 сентября синоптическая ситуация существенно не изменится. Приморье останется в зоне атмосферных фронтов. Местами пройдут небольшие дожди, на севере возможен мокрый снег. Заток холодного воздуха продолжится, температуры опустятся ещё ниже, ночью 0…−8 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Днём на юге края атмосферное давление будет расти, осадки останутся только на севере. Максимальная температура +13…+18 °C, на севере края +3…+8 °C.

В пятницу, 29 сентября, во Владивостоке без осадков, ночная температура существенно не изменится, а дневная понизится на 1–3 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]