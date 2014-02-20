Необычный памятник появился во Владивостоке

В рамках празднования 120-летия ДВЖД 28 сентября на территории старейшего депо на Дальнем Востоке приступили к установке необычного памятника — двух вагонов первого во Владивостоке электропоезда. Полвека назад такая электричка курсировала только между Владивостоком и Надеждинском, сегодня работают десятки направлений. Последний такой раритетный электропоезд всё еще возит пассажиров, правда, необычных! Туристы из Японии предпочитают вагоны 1967 года выпуска с широкими проходами и длинными деревянными скамьями. Вагоны-ветераны готовы пока только снаружи. Прежде чем обновили красочный слой, их тщательно отшлифовали и загрунтовали, ведь они будут не просто монументом, но и учебной аудиторией. Для этого в салонах установят столы и проведут дополнительное освещение.

Сергей Кузнецов, начальник дальневосточной дирекции моторовагонного подвижного состава: «Один вагон оставим в первоначальном виде с деревянными скамейками, ну, а второй будет уже как учебный класс. Наше предприятие работает с нашим железнодорожным лицеем, т.е. на практику к нам приходят ребята и слесари, и машинисты».











Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]