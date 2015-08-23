Анонс на 29 сентября

29 сентября в 12.00 на закрытом кладбище «Чёрная речка» (район улицы Клевера) состоится мероприятие по установке памятного знака, посвящённого морским авиаторам, служившим в 115-м отдельном разведывательном авиаполку Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота и погибшим во время выполнения учебно-тренировочных и боевых вылетов в период с 1934 по 1959 годы.

29 сентября с 11.00 до 13.00 в помещении прокуратуры Спасска-Дальнего (ул. Покуса, 5г) проведет прием граждан заместитель прокурора Приморского края Виктор Александрович Малюков. Желающие обратиться на личный прием могут предварительно записаться по телефонам прокуратуры Приморского края 8(423) 240-62-04 и прокуратуры города Спасск-Дальний 8 (42352) 2-18-38.

29 сентября с 09.00 до 18.00 часов во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре будет проводиться «горячая линия». Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Самойленко Оксаной Александровной по телефону 8 (423) 241-26-29 и старшим помощником Герасимовым Александром Геннадьевичем по телефону 8 (423) 241-42-52.

29 сентября 2017 г. с 9 до 13 часов, Отделение ПФР по Приморскому краю проводит «горячую телефонную линию» по вопросам пенсионного обслуживания граждан. Телефон «горячей линии» - 8(423)24-98-600.

29 сентября с 08.30 до 15.00 в таможне Находки (улица Портовая, 17, каб. № 105) пройдет акция «На что жалуетесь?». В ходе акции должностные лица правового отдела предоставят желающим необходимую информацию относительно реализации права на обращение граждан в таможенные органы, порядка обжалования, требований к содержанию жалоб и подтверждения полномочий лиц при обжаловании, а также порядка оказания государственной услуги по консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.

29 сентября с 8.00 до 13.00 в женской консультации роддома №3 Владивостока (ул. Калинина, 55) - акция «Подари родителям право на жизнь» - будет организован комплексный медосмотр, пройти который смогут пациентки в возрасте 50 лет и старше из любого района города.

29 сентября во Дворце детского творчества Владивостока - III Детско-юношеский медиафорум.

29 сентября в 16.00 на Примринге (город Артем, ул. Солнечная, д. 2г) — мотогонка «На пределе».

29 сентября в 20.30 в Иркутске — матч «Приморочка» (Приморский край) - «Ангара» (Иркутск).

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - День отолоринголога в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]