Анонс на 29 сентября
29 сентября в 12.00 на закрытом кладбище «Чёрная речка» (район улицы Клевера) состоится мероприятие по установке памятного знака, посвящённого морским авиаторам, служившим в 115-м отдельном разведывательном авиаполку Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота и погибшим во время выполнения учебно-тренировочных и боевых вылетов в период с 1934 по 1959 годы.
29 сентября с 11.00 до 13.00 в помещении прокуратуры Спасска-Дальнего (ул. Покуса, 5г) проведет прием граждан заместитель прокурора Приморского края Виктор Александрович Малюков. Желающие обратиться на личный прием могут предварительно записаться по телефонам прокуратуры Приморского края 8(423) 240-62-04 и прокуратуры города Спасск-Дальний 8 (42352) 2-18-38.
29 сентября с 09.00 до 18.00 часов во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре будет проводиться «горячая линия». Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Самойленко Оксаной Александровной по телефону 8 (423) 241-26-29 и старшим помощником Герасимовым Александром Геннадьевичем по телефону 8 (423) 241-42-52.
29 сентября 2017 г. с 9 до 13 часов, Отделение ПФР по Приморскому краю проводит «горячую телефонную линию» по вопросам пенсионного обслуживания граждан. Телефон «горячей линии» - 8(423)24-98-600.
29 сентября с 08.30 до 15.00 в таможне Находки (улица Портовая, 17, каб. № 105) пройдет акция «На что жалуетесь?». В ходе акции должностные лица правового отдела предоставят желающим необходимую информацию относительно реализации права на обращение граждан в таможенные органы, порядка обжалования, требований к содержанию жалоб и подтверждения полномочий лиц при обжаловании, а также порядка оказания государственной услуги по консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.
29 сентября с 8.00 до 13.00 в женской консультации роддома №3 Владивостока (ул. Калинина, 55) - акция «Подари родителям право на жизнь» - будет организован комплексный медосмотр, пройти который смогут пациентки в возрасте 50 лет и старше из любого района города.
29 сентября во Дворце детского творчества Владивостока - III Детско-юношеский медиафорум.
29 сентября в 16.00 на Примринге (город Артем, ул. Солнечная, д. 2г) — мотогонка «На пределе».
29 сентября в 20.30 в Иркутске — матч «Приморочка» (Приморский край) - «Ангара» (Иркутск).
29 сентября - Всемирный день сердца.
29 сентября - День отолоринголога в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.02.2017 Заместитель Генпрокурора России проведет личный прием граждан во Владивостоке
-
29.05.2016 Анонс на 30 мая
-
21.10.2015 Анонс на 22 октября
-
03.09.2015 В Уссурийске будет организован прием граждан, пострадавших в результате наводнения
-
02.09.2015 Уссурийский городской прокурор проведет личный прием граждан, пострадавших от наводнения
-
23.08.2015 Заместитель генпрокурора РФ проведет личный прием граждан во Владивостоке
Добавить комментарий