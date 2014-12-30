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В Уссурийске продолжается расследование уголовного дела по факту строительства домов в районе «Радужный»

В Уссурийске продолжается расследование уголовного дела по факту строительства домов в районе «Радужный»

Фото: 111bashni.ru

Продолжается расследование уголовного дела по факту строительства домов в районе «Радужный» в Уссурийске.

Как сообщает «Вести: Приморье со ссылкой на Аврору Римскую, подполковника юстиции, сейчас следователи с участием специалистов в области строительства проводят тщательный осмотр каждого строящегося дома. По результатам осмотра будут назначены соответствующие судебные экспертизы.

По результатам экспертиз будут сделаны вывод о возможности дальнейшей эксплуатации домов.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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