В Уссурийске продолжается расследование уголовного дела по факту строительства домов в районе «Радужный»
Продолжается расследование уголовного дела по факту строительства домов в районе «Радужный» в Уссурийске.
Как сообщает «Вести: Приморье со ссылкой на Аврору Римскую, подполковника юстиции, сейчас следователи с участием специалистов в области строительства проводят тщательный осмотр каждого строящегося дома. По результатам осмотра будут назначены соответствующие судебные экспертизы.
По результатам экспертиз будут сделаны вывод о возможности дальнейшей эксплуатации домов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
27.09.2017 Следствие: При строительстве домов в районе «Радужный» допущены грубейшие нарушения
-
08.12.2015 В Уссурийске молодой мужчина сожительствовал с несовершеннолетней
-
26.06.2015 Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела по факту кражи имущества из дачных домов
-
28.04.2015 В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования ребенка
-
16.03.2015 В Дальнегорске продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка
-
30.12.2014 Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства
Добавить комментарий