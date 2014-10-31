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Здания аэровокзалов в поселках Восток и Светлая построят с учетом возможных подтоплений

Здания аэровокзалов в поселках Восток и Светлая построят с учетом возможных подтоплений

Фото: Администрация ПК

При строительстве аэродромной инфраструктуры в Приморье обязательно учитывают климатические особенности региона. Так, служебно-пассажирские здания устанавливают на сваях, чтобы исключить случаи подтопления конструкций. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации директора КГУАП «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, активные работы развернуты сегодня в поселке Восток Красноармейского района, в который планируется запустить рейс уже в декабре этого года.

«Восстанавливаем взлетно-посадочную полосу – проводим ее отсыпку, грейдирование, укатку. Завершаем монтаж ограждения посадочной площадки. Работы, конечно, серьезно осложняют погодные условия, льют дожди, но рассчитываем, что на срок сдачи объекта в эксплуатацию это не повлияет. Сегодня подписали договоры о поставке на площадку метеоборудования, оргтехники, мебели, то есть всего необходимого для оснащения аэровокзала», – рассказал руководитель «Пластун-Авиа».

Подчеркнуто, что уже начато строительства функционального служебно-пассажирского здания.

«К настоящему времени выполнен монтаж свайного фундамента служебно-пассажирского здания. Мы специально приподнимаем модульные конструкции, чтобы обезопасить их в период тайфунов, паводков», – отметил Виталий Юшин.

Аналогичное здание до конца года возведут в поселке Светлая Тернейского района, работы ведутся.

После того, как посадочная площадка Восток будет сдана в эксплуатацию, потребуется время, чтобы оформить авианавигационный паспорт объекта, а также провести конкурсные процедуры на введение маршрута Дальнереченск–Восток, который затем будет увязан с маршрутом Владивосток–Дальнереченск.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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