В Находке под суд пойдут серийные квартирные воры

В Находке завершено расследование уголовных дел по обвинению ранее судимых за совершение имущественных преступлений граждан в серии квартирных краж.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, с августа по ноябрь 2016 года трое местных жителей в возрасте 29-36 лет совершили серию квартирных краж.

В темное время суток мужчины выбирали квартиры, в которых не горел свет. Чтобы убедиться в том, что хозяев нет дома, злоумышленники звонили в домофон или стучали в окно. Рамы пластиковых оконных конструкций открывали с помощью монтировки. Из квартир обвиняемые похищали ювелирные украшения, компьютеры, мобильные телефоны, деньги, другие ценные вещи.

Потерпевшие начали массово обращаться с заявлениями в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали злоумышленников. В ходе обысков по местам их жительства обнаружена часть похищенного имущества. Уголовные дела соединены в одно производство. В ходе следствия установлена причастность фигурантов к 10 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]