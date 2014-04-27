В выходные движение на участке улицы Светланской во Владивостоке будет ограничено

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации Владивостока, в предстоящие выходные для движения транспорта будет закрыт участок улицы Светланской (от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича). Здесь будут прокладывать сети наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43».

Движение и парковка автотранспорта будет ограничена с 22 часов 29 сентября до 6 часов 2 октября. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Уборевича, Семеновской, Суханова, Светланскому переулку, Набережной и Лазо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]