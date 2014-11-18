Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:03
  0

Части скелета амурского тигра изъяты в Уссурийске

Части скелета амурского тигра изъяты в Уссурийске

Фото: WWF

Приморская прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота частей амурского тигра.

В начале сентября 2017 года  сотрудники отдела в г. Уссурийске ПУ ФСБ России по Приморскому краю обнаружили в салоне машины «HINO RANGER», остановленной в районе ул. Ровной г. Уссурийска, фрагменты костей животного. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как показала экспертиза, кости являются фрагментами черепа амурского тигра (верхней и нижней челюсти) и составными частями коленного сустава (коленные «чашечки»). Они принадлежат как минимум одной особи подвида амурский тигр.

Обнаруженные кости изъяты, материалы направлены в органы предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела контролируются городской прокуратурой.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря