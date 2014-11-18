Части скелета амурского тигра изъяты в Уссурийске

Приморская прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота частей амурского тигра.

В начале сентября 2017 года сотрудники отдела в г. Уссурийске ПУ ФСБ России по Приморскому краю обнаружили в салоне машины «HINO RANGER», остановленной в районе ул. Ровной г. Уссурийска, фрагменты костей животного. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как показала экспертиза, кости являются фрагментами черепа амурского тигра (верхней и нижней челюсти) и составными частями коленного сустава (коленные «чашечки»). Они принадлежат как минимум одной особи подвида амурский тигр.

Обнаруженные кости изъяты, материалы направлены в органы предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела контролируются городской прокуратурой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]