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Во Владивостоке три улицы получили наименования

Во Владивостоке три улицы получили наименования

Фото: Администрация г. Владивостока

В Советском районе Владивостока появились новые улицы – Клавдии Шульженко, Крамского и Васнецова. Новые улицы расположены в районе трассы Океанская – бухта Лазурная параллельно улице Саврасова, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С предложением дать улице имя в честь легендарной российской артистки Клавдии Шульженко в комиссию обратились представители дачного некоммерческого товарищества «Искусство».

Еще двум улицам, расположенным параллельно улице Клавдии Шульженко, члены комиссии присвоили имена великих русских художников – Ивана Крамского, автора культовых работ «Неизвестная», «Христос в пустыне», и Виктора Васнецова, написавшего известнейшие картины «Богатыри», «Алёнушка» и многие другие.

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, члены комиссии по городской топонимике приняли решение о наименовании данных улиц, руководствуясь тем, что недалеко от них расположены улицы имени художников Маковского и Саврасова, а товарищество, в составе которого представители творческой среды Владивостока, называется «Искусство». В дальнейшем при появлении новых улиц эта тематика будет продолжена.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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