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Председателем ДВО РАН вновь избран академик Валентин Сергиенко

Председателем ДВО РАН вновь избран академик Валентин Сергиенко

Фото: sib-science.info

Академик Валентин Сергиенко вновь избран председателем Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН), сообщила в четверг пресс-служба президиума отделения, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Валентин Сергиенко избран общим собранием Дальневосточного отделения РАН, проходившем в Москве 27 сентября 2017 г. Теперь его кандидатуру должен утвердить президиум РАН", - уточняется в сообщении.

Валентин Сергиенко родился в 1944 году в селе Ново-Сысоевка в Приморье. Доктор химических наук, профессор, специализируется в области теоретической химии, спектрохимии. С 1970 года работает в Институте химии Дальневосточного научного центра (ДВО РАН), в 2001 году избран председателем президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук и президиума Приморского научного центра. Главный редактор журнала "Вестник ДВО РАН", автор свыше 360 научных публикаций, в том числе 10 монографий, обладатель более 30 авторских свидетельств и патентов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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