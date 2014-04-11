Председателем ДВО РАН вновь избран академик Валентин Сергиенко

Академик Валентин Сергиенко вновь избран председателем Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН), сообщила в четверг пресс-служба президиума отделения, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Валентин Сергиенко избран общим собранием Дальневосточного отделения РАН, проходившем в Москве 27 сентября 2017 г. Теперь его кандидатуру должен утвердить президиум РАН", - уточняется в сообщении.

Валентин Сергиенко родился в 1944 году в селе Ново-Сысоевка в Приморье. Доктор химических наук, профессор, специализируется в области теоретической химии, спектрохимии. С 1970 года работает в Институте химии Дальневосточного научного центра (ДВО РАН), в 2001 году избран председателем президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук и президиума Приморского научного центра. Главный редактор журнала "Вестник ДВО РАН", автор свыше 360 научных публикаций, в том числе 10 монографий, обладатель более 30 авторских свидетельств и патентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]