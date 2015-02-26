Найденного в Приморье гималайского медвежонка не могут выпустить на волю

Департамент охотничьего надзора Приморского края запретил Центру реабилитации и интродукции тигров и других редких животных выпускать гималайского медвежонка Кута, найденного в курятнике летом, в тайгу. Причиной стала поступившая в администрацию президента РФ жалоба от одного из московских цирков. Как утверждают заявители, цирк является собственником животного, а в центре его удерживают незаконно.

Напомним, 18 июля житель села Новинка Спасского района Приморья обнаружил в курятнике гималайского медвежонка. Приехавшие на место полицейские временно поместили малыша в КПЗ, после чего доставили его в Центр реабилитации и интродукции. На днях его должны были выпустить в тайгу вместе с другими медвежатами, которые проходили реабилитацию.

«В тот день, когда был запланирован выпуск медвежат на волю, была написана жалоба в администрацию президента от так называемых владельцев Кута, где говорится, что животное у них украли. В жалобе также написано, что мы якобы издеваемся над медведями, у нас плохие условия содержания животных. Когда полиция приехала, конечно, убедилась, что это не так. Сейчас департамент охотничьего надзора Приморского края проводит проверку по этому вопросу. Однако пока не завершатся все административные процедуры, медвежонка в дикую природу выпустить мы не сможем», – рассказала старший научный сотрудник Центра реабилитации и интродукции тигров и других редких животных Екатерина Блидченко.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой vl.ru, сейчас Кут находится в реабилитационном вольере. По словам специалиста, если до начала зимы медведя не выпустят в тайгу, жить на воле он не сможет: чем дольше содержится животное у человека, тем больше оно привыкает к искусственным условиям обитания.

На медвежонка претендуют представители одного из московских цирков. По их словам, медвежата были куплены для выступлений, после чего сбежали. Однако доказательствами того, что Кут – один из тех медведей, организация не располагает.

«Они предоставили только бумаги о покупке двух медвежат и утверждают, что животные сбежали именно в том районе, где нашли Кута. У них даже нет фотографий. Можно было бы идентифицировать животное по галочке на груди или если бы животное было чипировано. Мы предлагаем им сделать генетическую идентификацию. Есть родители, от которых они покупали медвежонка, и есть сам медвежонок. Но это очень дорогой анализ, и они не хотят его делать», – сказала старший научный сотрудник Центра реабилитации.

В настоящее время специалисты по-прежнему пытаются добиться разрешения на выпуск медвежонка Кута в тайгу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]