Полицейские и дружинники изъяли наркотики у жителя Дальнереченского района

В Дальнереченском районе при обследовании жилого сектора Ракитненского сельского в отдаленной части приусадебного участка одного из жилых домов по улице Советской наркополицейские и дружинники обнаружили кусты маньчжурской конопли. Они были посажены в автомобильных шинах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

При осмотре жилища и хозяйственных построек 41-летнего домовладельца в печке и на столе летней беседки, помещении бани, полицейские обнаружили травянистую массу бурого цвета, верхушечные части растений со специфическим запахом. 63 куста мака сушились на поленнице под навесом.

Мужчина рассказал, что заготавливал и хранил наркотики для личного употребления. Экспертиза показала, что мужчина хранил наркосодержащие растения мака снотворного и верхушечные части конопли, вес которых в пересчете на высушенное вещество превысил 44 и 37 граммов.

За незаконное культивирование наркосодержащих растений мировым судом правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

За незаконное хранение, изготовление наркотических средств, в значительном размере дознавателями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]