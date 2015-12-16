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Вчера, 18:14
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Полицейские и дружинники изъяли наркотики у жителя Дальнереченского района

Полицейские и дружинники изъяли наркотики у жителя Дальнереченского района

Фото: УМВД по ПК

В Дальнереченском районе при обследовании жилого сектора Ракитненского сельского в отдаленной части  приусадебного участка одного из жилых домов по улице Советской наркополицейские и дружинники обнаружили кусты маньчжурской конопли. Они были посажены  в автомобильных шинах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

При осмотре  жилища и хозяйственных построек 41-летнего домовладельца в печке и на столе летней беседки, помещении бани, полицейские обнаружили травянистую массу бурого цвета, верхушечные части растений со специфическим запахом.  63 куста мака сушились на поленнице под  навесом.

Мужчина  рассказал, что заготавливал и хранил наркотики для личного употребления. Экспертиза показала, что мужчина хранил  наркосодержащие растения мака снотворного  и верхушечные части конопли,  вес которых в пересчете на высушенное вещество превысил 44 и 37 граммов.  

За незаконное культивирование наркосодержащих растений мировым судом  правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

За незаконное хранение, изготовление наркотических средств, в значительном размере дознавателями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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