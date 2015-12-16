Полицейские и дружинники изъяли наркотики у жителя Дальнереченского района
В Дальнереченском районе при обследовании жилого сектора Ракитненского сельского в отдаленной части приусадебного участка одного из жилых домов по улице Советской наркополицейские и дружинники обнаружили кусты маньчжурской конопли. Они были посажены в автомобильных шинах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
При осмотре жилища и хозяйственных построек 41-летнего домовладельца в печке и на столе летней беседки, помещении бани, полицейские обнаружили травянистую массу бурого цвета, верхушечные части растений со специфическим запахом. 63 куста мака сушились на поленнице под навесом.
Мужчина рассказал, что заготавливал и хранил наркотики для личного употребления. Экспертиза показала, что мужчина хранил наркосодержащие растения мака снотворного и верхушечные части конопли, вес которых в пересчете на высушенное вещество превысил 44 и 37 граммов.
За незаконное культивирование наркосодержащих растений мировым судом правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.
За незаконное хранение, изготовление наркотических средств, в значительном размере дознавателями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.08.2017 Полицейские и дружинники уничтожили очаги произрастания конопли вблизи села Междуречье в Приморье
-
03.11.2016 Сотрудники Госавтоинспекции изъяли наркотики у пешехода в Красноармейском районе
-
04.08.2016 В приморском селе Тихменево полицейские обнаружили наркоплантацию
-
27.07.2016 Полицейские изъяли 100 кустов манчьжурской конопли у жителя Приморского края
-
19.07.2016 Полицейские изъяли на огороде жителя Приморья 144 куста манчьжурской конопли
-
16.12.2015 Задержан житель Пограничного района, подозреваемый в наркопреступлении
Добавить комментарий