Новый генплан Владивостока защитит территории лесов от застройки

Сохранить леса и лесопарки на территории Владивостока поможет новый генеральный план и правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа. Проект генплана разработан специалистами Института территориального планирования «Град» и в начале октября будет представлен на общественные слушания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Напомним, прежде чем начать работу над документами специалисты ИТП «Град» провели во Владивостоке серию предварительных общественных обсуждений. Ознакомиться с материалами проекта, оставить предложения и мнения горожане могут оставить на специальном сайте.

Разработчики генплана отмечают, что вопрос сохранения городских лесов и лесопарков для Владивостока особенно актуален в связи с нехваткой свободных пригодных для строительства территорий в городе. Зачастую территории лесов предлагаются под освоение.

Совместно с администрацией Владивостока была проведена колоссальная работа, в ходе которой на государственный кадастровый учет было поставлено 46 земельных участков городских лесов общей площадью 873,3 гектара. В проекте изменений генплана установлены функциональные зоны лесов общей площадью 20 635 гектаров.

Так, 875 гектаров отнесено к функциональной зоне лесопарков. Она устанавливается для частично искусственно созданного или благоустроенного леса, находящегося в границах населенного пункта, предназначена для отдыха населения. 19 760 гектаров отнесено к функциональной зоне лесов, которая предназначена для выделения участков лесной растительности на территории городского округа, требующих особого режима рекреации и кратковременного массового отдыха населения с соблюдением санитарных и экологических норм.

Кроме того, в проекте изменений правил землепользования и застройки в границах населенных пунктах Владивостокского городского округа установлена территориальная зоналесов(индекс зоны Р4). Капитальное строительство в зоне лесов запрещено. Градостроительный регламент предусматривает серьёзные ограничения хозяйственной деятельности. Общая площадь территориальных зон лесов в проекте правил землепользования и застройки составляет 18 055 гектаров.

Разница площадей функциональных и территориальных зон обусловлена тем, что территориальные зоны лесов установлены строго в границах населенного пункта, тогда как функциональные зоны лесов находятся и в границах населенных пунктов городского округа и на территориях вне границ населенных пунктов, но на территориях, входящих в границы городского округа.

Оставшиеся леса площадью 2580 га относятся к землям лесного фонда и военного лесничества.

Кроме того, по поручению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского была проведена работа по сбору, анализу и систематизации информации по земельным участкам, на которых находятся зеленые насаждения. В результате на территории Владивостока было определено около 300 таких земельных участков. Для них в проекте генплана установлена рекреационная функциональная зона, а в проекте правил землепользования и застройки (ПЗЗ) – территориальная зона зеленых насаждений общего пользования: парков, скверов, бульваров, садов. Индекс зоны – Р1. Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в проекте ПЗЗ составляет 2 410 гектаров.

Принять участие в обсуждении проекта генплана и ПЗЗ Владивостокского городского округа смогут все желающие. О времени и месте из проведения будет сообщено дополнительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]