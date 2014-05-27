«Автостат»: Доля иномарок в Приморье превышает 90%

Иномарки занимают 60% от общего количества легковых автомобилей в России. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1 июля 2017 г.

При этом в 29 субъектах России доля иностранных легковых автомобилей оказывается выше общероссийского показателя. Эксперты отмечают, что особенно характерно это соотношение для регионов Дальнего Востока, к примеру в Приморье, на Сахалине и в Хабаровском крае, где доля иномарок в местном парке превышает 90%.

При этом выше всего этот показатель в Калининградской области — 95,5%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Меньше всего иномарок находятся в регионах Северного Кавказа, их доля составляет не более 35%. В частности, в Дагестане меньше всего иномарок, чем в любом другом регионе РФ - 23,4%.

Доля автомобилей российской сборки на национальном рынке на 31 августа составила 82,2%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]