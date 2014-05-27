«Автостат»: Доля иномарок в Приморье превышает 90%
Иномарки занимают 60% от общего количества легковых автомобилей в России. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1 июля 2017 г.
При этом в 29 субъектах России доля иностранных легковых автомобилей оказывается выше общероссийского показателя. Эксперты отмечают, что особенно характерно это соотношение для регионов Дальнего Востока, к примеру в Приморье, на Сахалине и в Хабаровском крае, где доля иномарок в местном парке превышает 90%.
При этом выше всего этот показатель в Калининградской области — 95,5%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Меньше всего иномарок находятся в регионах Северного Кавказа, их доля составляет не более 35%. В частности, в Дагестане меньше всего иномарок, чем в любом другом регионе РФ - 23,4%.
Доля автомобилей российской сборки на национальном рынке на 31 августа составила 82,2%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.09.2017 Автопарк Приморья "помолодел" на 0,3 года
-
24.04.2017 В России провели "перепись" праворулек
-
25.03.2017 Средний возраст автопарка Приморья превысил 20,5 лет
-
11.10.2015 На Дальнем Востоке 3/4 автопарка составляют машины с правым рулем
-
11.03.2015 Снова первые: Владивосток - лидер по проценту иномарок от общего количества машин
-
27.05.2014 Владивосток занял первое место в РФ по доле новых внедорожников
Добавить комментарий