Спасатели продолжают поиски пропавшего рыбака в Приморье

Спасатели Приморья продолжают поиски жителя села Богополь Кавалеровского района, 1951 года рождения, который 17 сентября в 18.00 вышел на резиновой лодке с мотором на рыбалку в район мыса Бриннера (акватория Японского моря) и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГК МЧС России по Приморскому краю, в ходе поисков, проводимых родственниками, местными жителями и полицией, на берегу в районе мыса Бриннера была обнаружена лодка с мотором и снасти пропавшего мужчины.

Поисковые группы спасателей обследовали береговую черту от мыса Бриннера до мыса Нерпичий и других прилегающих бухт. Нарастающим итогом обследовано 133 км береговой черты и 125 км водной поверхности. К поискам былопривлечено 9 человек и 2 единицы техники. Поиски положительного результата так и не дали.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]