Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:53
  0

Спасатели продолжают поиски пропавшего рыбака в Приморье

Спасатели продолжают поиски пропавшего рыбака в Приморье

Фото: Яндекс

Спасатели Приморья продолжают поиски жителя села Богополь Кавалеровского района, 1951 года рождения, который 17 сентября в 18.00 вышел на резиновой лодке с мотором на рыбалку в район мыса Бриннера (акватория Японского моря) и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГК МЧС России по Приморскому краю, в ходе поисков, проводимых родственниками, местными жителями и полицией, на берегу в районе мыса Бриннера была обнаружена лодка с мотором и снасти пропавшего мужчины.

Поисковые группы спасателей обследовали береговую черту от мыса Бриннера до мыса Нерпичий и других прилегающих бухт. Нарастающим итогом обследовано 133 км береговой черты и 125 км водной поверхности. К поискам былопривлечено 9 человек и 2 единицы техники. Поиски положительного результата так и не дали.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря