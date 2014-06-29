В селе Яковлевка автомобилист едва не врезался в частный дом

В четверг, 28 сентября, днем в селе Яковлевка водитель автомобиля "Тойота Вангард" двигался по улице Лазо и на перекрестке в районе 17-го дома не справился с управлением и вылетел с дороги. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, затем автомобиль проехал по газону и врезался в сетку ограждения, едва не влетев в стену жилого дома.

Автомобилист пытался покинуть место происшествия, но не смог, потому что машина запуталась в сетке. Владелец автомобиля вышел из-за руля, чтобы распутать ограждение, и в этот момент на улицу выбежала хозяйка дома. Она вызвала полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]