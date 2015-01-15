Житель Приморья хранил боеприпасы в своем гараже
В Пожарском районе перед судом предстанет 44-летний местный житель, который хранил боеприпасы и взрывчатые вещества в своем гараже.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пожарскому районе, полиция провела обыск, в результате которого обнаружено и изъято 48 патронов к огнестрельному нарезному оружию и взрывчатое вещество – дымный порох, общей массой 467 граммов.
По словам мужчины, в наследство он принял гаражный бокс, в котором при уборке обнаружил боеприпасы и взрывчатые вещества. Однако о данной находке мужчина в отдел полиции не сообщил и не сдал найденное.
В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей.
В ходе дознания по уголовному делу в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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