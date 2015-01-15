Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:41
  0

Житель Приморья хранил боеприпасы в своем гараже

Житель Приморья хранил боеприпасы в своем гараже

Фото: Яндекс

В Пожарском районе перед судом предстанет 44-летний местный житель, который хранил боеприпасы и взрывчатые вещества в своем гараже.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пожарскому районе, полиция провела обыск, в результате которого обнаружено и изъято 48 патронов  к огнестрельному нарезному оружию и взрывчатое вещество – дымный порох, общей массой 467 граммов.

По словам мужчины, в наследство он принял гаражный бокс, в котором при уборке обнаружил боеприпасы и взрывчатые вещества. Однако о данной находке мужчина в отдел полиции не сообщил и не сдал найденное.

В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и  частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

В ходе дознания по уголовному делу в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря