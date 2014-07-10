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Более 230 молодых семей Приморья получили сертификаты на новое жилье

Более 230 молодых семей Приморья получили сертификаты на новое жилье

Фото: Администрация ПК

В этом году 232 молодые семьи из 24 муниципальных образований Приморского края получили социальные сертификаты на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, 112 семей в этом году уже воспользовались своими сертификатами.

«Почти 107 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в 2017 году. Еще 33 миллиона рублей Приморский край получил из федерального бюджета. Кроме того, софинансирование на предоставление жилья молодым семьям предусмотрено также в муниципальных бюджетах», – рассказали специалисты.

Отметим, средства предусмотрены подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

«Для того, чтобы подать документы на участие в программе, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета», – добавили в департаменте.

Всего за время реализации программы с 2013 по 2016 годы получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия 1029 молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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