Сеть Instagram заблокировала ряд популярных аккаунтов Приморья

За последние три недели сеть Instagram заблокировала несколько сотен популярных аккаунтов, на которые были подписаны миллионы человек, это звезды блогеры. Во Владивостоке исчезли сразу две популярные страницы - ДПС-Контроль (180 000 подписчиков) и ДПС-Вл (более чем 200 000 подписчиков).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, со стороны администрации Instagram блокировку объяснили нарушением условий и правил соцсети. «Мы запрещаем использовать механизмы искусственного сбора отметок "нравится", подписчиков или перепостов. Мы также запрещаем публиковать повторяющиеся материалы», — говорилось в большинстве официальных уведомлений.

О причинах массовой блокировки пабликов специалисты могут только гадать. По предположениям Newsbox24.tv, есть две версии - сбой системы Instagram и действия хакеров. Согласно второй гипотезе кто-то целенаправленно натравливает ботов с массовыми жалобами на нужный паблик, после чего Инстаграм не разбираясь в причинах блокирует его. В некоторых случаях, сообщает Lenta.ru появляются люди, которые за суммы от 150 000 до 300 000 предлагают вернуть паблик из «бана».

Основная проблема в том, что на данный момент в России нет вменяемой техподдержки, с которой можно было оперативно связаться по телефону и решить проблему. Владельцам страниц приходится писать письма в никуда, ответы на которые часто дает «робот». Учитывая сколько сейчас там обращений, надеяться на быстрое восстановление страниц блогерам не приходится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]