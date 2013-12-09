В Приморье задержаны "черные лесорубы"
В Чугуевском районе Приморья сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконную заготовку древесины в промышленном масштабе. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, на территории Шумнинского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки деревьев породы дуб. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 1 млн 175 тыс. рублей.
Установлены личности подозреваемых в совершении экологического преступления. Ими оказались 31-летний и 32-летний жители Кавалеровского района.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений).
В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, фигурантам уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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