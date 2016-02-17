360 кг опасных слив не попали на прилавки в Приморье
При осмотре крупной партии фруктов и овощей, направлявшихся из Китая в Приморье, специалисты Россельхознадзора обнаружили в сливах восточную плодожорку. Червивые фрукты возвращены экспортеру.
Партия продуктов весом 9 тонн прибыла из Китая в Приморье. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в 364 кг слив был обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений, которым является восточная плодожорка. Партия небезопасной растительной продукции возвращена обратно в Китай.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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