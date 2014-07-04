ОМОН нагрянул с облавой на оптовую базу "Росбакалея" во Владивостоке

В пятницу, 29 сентября, утром на оптовой базе "Росбакалея" появились сотрудники ОМОНа. Стражей порядка интересовали гастарбайтеры. Всех иностранцев полицейские попросили выйти на улицу и собраться в одном месте. Затем, по словам очевидцев, подъехал автобус, куда рабочих и усадили.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, все это было похоже на плановое рейдовое мероприятие миграционной службы. Гастарбайтеров доставят в отделение, где будет установлена их личность. Тех, кто на находится на территории РФ незаконно депортируют на Родину.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]