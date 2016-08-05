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В Приморье пьяный наркоман забил насмерть собственную бабушку

В Приморье пьяный наркоман забил насмерть собственную бабушку

Фото: nashbryansk.ru

Ханкайский районный суд признал виновным в смерти пожилой женщины гр-н Ю., 1991 года рождения.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление произошло 7 января 2016 года в с. Новокачалинск Ханкайского района в доме по ул. Клубная, где фигурант проживал вместе со своей престарелой бабушкой.

Внук поссорился с женщиной из-за денег, которые она не могла найти в доме. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина стал избивать собственную бабушку. Спустя полторы недели после инцидента потерпевшая умерла в больнице.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему 7 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставила приговор районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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