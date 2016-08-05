В Приморье пьяный наркоман забил насмерть собственную бабушку
Ханкайский районный суд признал виновным в смерти пожилой женщины гр-н Ю., 1991 года рождения.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление произошло 7 января 2016 года в с. Новокачалинск Ханкайского района в доме по ул. Клубная, где фигурант проживал вместе со своей престарелой бабушкой.
Внук поссорился с женщиной из-за денег, которые она не могла найти в доме. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина стал избивать собственную бабушку. Спустя полторы недели после инцидента потерпевшая умерла в больнице.
Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему 7 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в краевой суд.
Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставила приговор районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.09.2017 Мужчина-алкоголик изощренно убил свою мать во Владивостоке
-
04.08.2017 В Приморье реальный срок получил инспектор ДПС
-
11.11.2016 Житель Находки получил 17 лет строгого режима за двойное убийство
-
06.10.2016 Краевой суд оставил в силе приговор насильнику 5-летней девочки
-
22.09.2016 Житель Владивостока будет отбывать 16-летний срок лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
-
05.08.2016 В краевом центре местный житель осужден за убийство своей девушки
Добавить комментарий