«Вести: Приморье. Интервью»: В Приморье прошла уникальная операция перебазирования многоотсечных блоков реакторных отсеков субмарин
«Вести: Приморье. Интервью» с Константином Сиденко, директором ДВЦ «ДальРАО» ФГУП «РосРАО».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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