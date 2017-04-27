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Во Владивостоке на улице Светланской начался демонтаж второго участка трамвайных путей

Во Владивостоке на улице Светланской начался демонтаж второго участка трамвайных путей

Фото: Яндекс

Во Владивостоке продолжается ремонт улицы Светланской в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Вчера, 28 сентября, начался второй этап работ по демонтажу трамвайных путей на участке от опор Золотого моста до Адмиральского сквера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, рабочие огородили центральную часть дорожного полотна и приступили к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Затем будут демонтированы и вывезены рельсы, выполнено устройство основания дороги и уложено новое дорожное покрытие.

Для организации временного беспрепятственного проезда большегрузного транспорта через трамвайные пути на перекрёстках улиц Светланской и Светланского переулка, а также Светланской и Лазо проведена отсыпка участков дороги фрезерованным ломом асфальта, а бетонное ограждение выставлено с учётом угла поворота грузовиков.

Как сообщили в управлении дороги благоустройства, работы идут по графику в круглосуточном режиме.

Напомним, реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» началась во Владивостоке в июне. Комплексный ремонт 13 километров дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах: Светланской, Выселковой, Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева и Народном проспекте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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