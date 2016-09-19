Торги по продаже отеля Hyatt во Владивостоке перенесены

Аукцион по продаже отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке перенесен «Российским аукционным домом» (РАД) с 28 сентября на 9 ноября. Начальная цена лота осталась без изменений — 4,153 млрд рублей.

Торги будут проходить по схеме «голландского» аукциона (с понижением стартовой цены). Цена при этом не может опуститься ниже 2 млрд 907,268 млн рублей (70% первоначальной стоимости).

Это уже третья попытка продать данный объект. Так, аукцион, назначенный на 14 июля 2017 года с начальной ценой также 4,153 млрд рублей, РАД признал несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Интерес к объекту есть, мы ведем переговоры с несколькими гостиничными операторами, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, времени, отведенного на принятие решения о покупке, объективно недостаточно для изучения такого крупного и дорогостоящего объекта. По нашему опыту, срок экспозиции такого имущества должен составлять не менее полугода. Это минимальный срок, необходимый крупным компаниям для проведения корпоративных процедур, предшествующих началу новых проектов. Мы продлеваем сроки продажи и уверены, что в скором будущем объект получит достойного инвестора и будет реализован по максимально возможной цене в интересах развития туристической инфраструктуры Приморского края», - сказал гендиректор РАД Андрей Степаненко, слова которого приведены в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]