Приморье присоединится к всероссийской экологической акции «Живи лес» в субботу, 30 сентября. Принять участие в мероприятии, приуроченном к Году экологии в России, могут все желающие.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, только во Владивостоке и Артеме запланировано высадить около 100 саженцев пихты и корейской сосны.

«Мы планируем украсить аллеи муниципальных школ во Владивостоке в Артеме. В акции примут участи учащиеся и их родители, преподаватели, а также жители близлежащих домов. Также предлагаем всем жителям края провести аналогичные субботники у себя во дворе», – рассказали специалисты.

В рамках акции по краю пройдут посадки молодого леса на землях лесного фонда, в населенных пунктах, а также очистка лесов от мусора. Кроме того, пройдут занятия со школьниками, лекции и выставки, посвященные сохранению российских лесов.

Отметим, в этом году в Приморье уже высажено более двух миллионов деревьев на площади почти в 700 гектаров. Лесные насаждения восстанавливали в Чугуевском, Тернейском, Партизанском, Анучинском, Пожарском, Дальнереченском, Красноармейском, Шкотовском, Кавалеровском муниципальных районах. В первую очередь, это места бывших свалок, пустырей и территории, пострадавшие от пожаров или незаконных лесных рубок.

Всего на землях лесного фонда Приморья в 2017 году планируется высадить более 3,5 миллионов саженцев на площади более тысячи гектаров. В одном из питомников посеяно шесть тонн семян корейского кедра, из которого планируется вырастить 1,5 миллиона саженцев.

Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]